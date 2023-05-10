روسيا: واشنطن ستدرك عاجلا أم آجلا أنه لا بديل عن علاقات براجماتية مع موسكو

قال السفير الروسي لدى واشنطن، أناتولي أنطونوف، إن الولايات المتحدة ستتخلى عاجلا أم آجلا عن سياستها العدوانية تجاه روسيا، وستدرك أنه لا بديل عن علاقات براجماتية مع روسيا، تخدم البشرية جمعاء.

وأضاف أنطونوف - في كلمة بحفل في السفارة الروسية بمناسبة الاحتفال بعيد النصر، وفقا لقناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأربعاء - "نحن على يقين تام بأنه سيأتي اليوم الذي ستتخلى فيه واشنطن عن سياستها العدائية، وتدرك أنه لا بديل عن بناء علاقات مع روسيا تقوم على البراجماتية والاحترام المتبادل بما يخدم مصالح الشعوب والدول والبشرية جمعاء".

وتابع "أن روسيا تتذكر أخوة السلاح مع الأمريكيين خلال الحرب العالمية الثانية، مشيرا إلى أن القوات الروسية اليوم تكافح مرة أخرى عدوى الفاشية، ولكن في أوكرانيا" على حد قوله.