أسعار الدولار اليوم الأربعاء 10 مايو 2023

استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، بداية تعاملات اليوم الأربعاء 10 مايو 2023، في البنوك ومكاتب الصرافة العاملة في سوق الصرف المصرية، حيث سجل أعلى سعر شراء الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي محققًا 30.90 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

وسجل متوسط سعر الدولار الأمريكي اليوم في "البنك المركزي المصري" نحو 30.83 جنيه للشراء، و30.96 للبيع.

كما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك مصر نحو 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

في البنك الأهلي المصري سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه اليوم 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك "أبو ظبي الإسلامي" أعلى سعر شراءً مسجلًا نحو 30.90 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في "ميد بنك" نحو 30.88 جنيه للشراء ، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك كريدي أجريكول نحو سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.85 للشراء ، و 30.95 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك المصري لتنمية الصادرات نحو 30.85 جنيه للشراء ، و29.95 جنيه للبيع.

كما سجل الدولار الأمريكي اليوم في"بنك الاستثمار العربي" نحو 30.85 جنيه للشراء، 30.95 جنيه للبيع.

في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك "اتش اس بي سي" نحو 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع

وسجل سعر العملة الخضراء في البنك التجاري الدولي نحو 30.67 جنيه للشراء و30.77 جنيه للبيع.

وصل متوسط سعر الدولار اليوم في بنك البركة مصر، 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم في بنك التنمية الصناعية، 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.