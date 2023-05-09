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الأربعاء 10 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

تعرف على قرارات النيابة بشأن إصابة مجند صدمته سيارة بالجيزة

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أمرت النيابة العامة بأكتوبر، بالاستعلام عن الحالة الصحية لمجند شرطة، صدمته سيارة مسرعة أسفل طريق المحور بطريق مصر اسكندرية الصحراوي أمام مديرية أمن الجيزة، الأمر الذي نتج عنه إصابته، تمهيدا لسؤاله حول الحادث، كما طلبت تحريات حول الواقعة، بالإضافة إلي حجز السائق المتسبب في الحادث ٢٤ ساعة علي ذمة التحقيقات.

تلقت غرفة عمليات النجدة بالجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أسفل طريق المحور بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام مديرية أمن الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بمجند شرطة مما تسبب في إصابته جرى نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.


فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

٢٤ ساعة الأجهزة الأمنية القانونيه اللازمة اصطدام سيارة إسكندرية الصحراوى