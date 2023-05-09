وكيل تعليم القاهرة تتفقد تدريبات الناجحين بمسابقة الـ٣٠ ألف معلم

تفقدت زينب عبد الفتاح وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، وإيهاب الناغى مدير إدارة التدريب بالمديرية، اليوم الثلاثاء، "برنامج التأهيل الذهنى والبدني ".

ينعقد التدريب للناجحين في مسابقة ال٣٠ ألف معلم، بمدرسة الشهيد ملازم مجند أحمد عبد الوهاب الثانوية العسكرية - التابعة لإدارة المعادى التعليمية.

كان فى استقبالها محمود عبد الرزاق مدير عام الإدارة، ومحمود حسين مدير المدرسة، وتابعت عبد الفتاح القاعات التدريبية التي تجري بها أعمال تدريب المعلمين.

وأشادت وكيل المديرية بالجهد المبذول من المدربين، وأكدت على إتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على صحة وسلامة الجميع .

جاء ذلك برعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ووفقاً لتوجيهات أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.