مركز الملك سلمان للإغاثة: مشروع "مسام" ينتزع 1133 لغمًا في اليمن خلال أسبوع

انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ألفًا و133 لغمًا خلال الفترة من 29 أبريل الماضي وحتى 5 مايو الجاري، زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف محافظات اليمن.

وذكر المركز، حسبما نقلت قناة اليمن الفضائية اليوم /الثلاثاء/ أن الألغام المنزوعة؛ شملت 6 ألغام مضادة للأفراد، و194 لغمًا مضادًا للدبابات، و924 ذخيرة غير منفجرة، و9 عبوات ناسفة، ليصير عدد الألغام المنزوعة منذ مشروع "مسام" 397 ألفًا و214 لغمًا زرعتها المليشيا الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.