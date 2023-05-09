تراجع أرباح "نينتيندو" 9% على أساس سنوي

ذكرت شبكة "سي إن بي سي" الأمريكية أن أرباح شركة "نينتيندو" (Nintendo) للألعاب تراجعت في عامها المالي، الذي امتد من أبريل 2022 حتى نهاية مارس 2023، بـ 9% على أساس سنوي إلى 432.7 مليار ين.

وأشارت الشبكة الأمريكية إلى أنه على الرغم من هذا التراجع، إلى أن أرباح الشركة خلال الفترة المذكورة جاءت أعلى من التوقعات التي كانت تشير إلى تحقيق أرباح بـ 370 مليار ين.

وأوضحت أن الإيرادات التى حققتها الشركة تأثرت بهبوط مبيعات جهازها الشهير (Switch) بنحو 22% خلال العام المالي إلى 17.97 مليون وحدة مقابل توقعات ببيعها 18 مليون وحدة، بتراجع بـ 22% على أساس سنوي من 23 مليون وحدة.