رياضة النواب توصي محافظ القاهرة بالموافقة على تخصيص بيت شباب القاهرة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور محمود حسين، بإلزام محافظ القاهرة بإرسال خطاب لوزارة الشباب والرياضة بالموافقة على استكمال الاعمال في بيت شباب المنيل بالقاهرة لحين عمل التسوية الخاصة به.

جاء ذلك خلال مناقشة اللجنة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد لبيب، بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرةً وذلك بحضور اللواء/ إسماعيل الفار وكيل أول وزارة الشباب والرياضة، والدكتور سيد حزين مدير مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، والدكتور/ أشرف البيجرمي وكيل وزارة الشباب والرياضة والدكتور محمد عبدالقادر مدير عام رئيس الادارة المركزية للهيئات الشبابية.

وأوضح النائب محمد لبيب، مقدم طلب الاحاطة بشأن تجديد تخصيص أرض بيت الشباب بالقاهرة، بأن هذا الطلب يناقش للمرة الثانية وهذا دليل علي أن هناك من لا يعرف قيمة بيوت الشباب وتسبب في عدم تجديد تخصيص أرض بيت شباب القاهرة لصالح جمعية بيوت الشباب المصرية وفقاً لقانون رقم 7 لسنة 2020 .

وأشار إلي أن عدم تجديد الرخصة يهدد الجمعية بالشطب من عضوية الاتحاد الدولي لجمعيات بيوت الشباب والاضرار بسمعة مصر وبما يفتح الباب لضياع ممتلكات الهيئات الشبابية، لافتا الي ان المادة (82) من الدستور نصت علي " تكفل الدولة رعاية الشباب النشء، وتعمل على اكتشاف مواهبهم، وتنمية قدراتهم الثقافية والعلمية والنفسية والبدنية والابداعية، وتشجيعهم على العمل الجماعي والتطوعي، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة".

من جانبه شدد الدكتور محمود حسين ، رئيس اللجنة علي مخاطبة مسئول المحافظة بأن يتم ارسال خطاب من المحافظة موجه لوزارة الشباب والرياضة للموافقة على استكمال الاعمال في بيت الشباب لحين عمل التسوية الخاصة ببيت الشباب.

ثم ناقشت اللجنة موضوع طلب الإحاطة الثاني المقدم من محمد عزت عرفات، بشأن إنارة الساحة الشعبية وملعب كرة القدم بمركز شباب ايتاي البارود، حيث أوضح بأنه نظراً للأهمية الكبيرة لمركز شباب ايتاي البارود وبالنسبة لأهالي المنطقة حيث انه لا يوجد نادي رياضي لمدينة ايتاي البارود ويقوم مركز الشباب بالأنشطة الرياضية المختلفة لكل أبناء المدينة والمركز كله، مطالباً سيادته بضرورة إنشاء ملعب اكليريك.

وردًا على موضوع طلب الإحاطة أفادت الجهة الإدارية بشأن انارة الساحة الشعبية وملعب كرة القدم بمركز شباب ايتاي البارود تم توجيه خطاب من مديرية الشباب والرياضة لمجلس ادرة المركز لصيانة الانارة وارضية النجيل الطبيعي للملعب القانوني من ميزانية المركز حيث ان ميزانية المركز تسمح بذلك لوجود استثمارات والتعاقد مع بنك مصر، وحيث أن المركز لديه ارض بمساحة 1400 متر، موضحا بأن انشاء الملعب اكليريك مدرج في خطة الوزارة لعام 2025/2026.