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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تعتزم إطلاق مجموعة استشارية للتحذير من الصواريخ فور إطلاقها

كوريا الجنوبية وأمريكا
كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان
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كوريا الجنوبية وأمريكا واليابان تعتزم إطلاق مجموعة استشارية للتحذير من الصواريخ فور إطلاقها
تعتزم كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، إطلاق مجموعة استشارية لتبادل بيانات التحذير من الصواريخ فور إطلاقها.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية (يونهاب) عن مسؤول رئاسي قوله "إن السلطات العسكرية للدول الثلاث تبذل قصارى جهدها لبناء النظام في تاريخ مبكر".

وأجرت الدول الثلاث محادثات حول سبل تبادل بيانات التحذير من الصواريخ بعد أن اتفق الرئيس الكوري الجنوبي "يون سيوك-يول" مع نظيره الأمريكي "جو بايدن" ورئيس وزراء اليابان "فوميو كيشيدا" على تبادل البيانات خلال القمة الثلاثية في (كمبوديا) في نوفمبر الماضي، لمواجهة التهديدات الصاروخية الكورية الشمالية المتزايدة.

وفي الوقت الحالي يجري تبادل بيانات التحذير من الصواريخ على الفور باستخدام الرادارات والأصول الأخرى بين الجيش الكوري الجنوبي والقوات الأمريكية في كوريا الجنوبية وبين قوات الدفاع الذاتي اليابانية والقوات الأمريكية في اليابان.

كوريا الجنوبية أمريكا اليابان