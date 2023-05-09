مدرب الأرجنتين: سالم الدوسري أفضل لاعب عربي

صرح ليونيل سكالوني المدير الفني للمنتخب الأرجنتيني لكرة القدم، أن اللاعب السعودي سالم الدوسري نجم فريق الهلال السعودي، هو أفضل لاعب عربي حاليا.

وقال سكالوني ايضا عبر قناة الكأس القطرية: أن حارس مرمى المنتخب المغربي ياسين بونو هو افضل حارس مرمي عربي.

وأوضح أيضًا أن مباراة المنتخب السعودي أمام المنتخب الأرجنتيني هي أسوأ مباراة لعبها في كأس العالم بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني، بسب الخسارة بنتيجة هدفين مقابل هدف لصالح المنتخب السعودي في كأس العالم 2022 في قطر.

وأشار في النهاية إلى أنه كان يتمنى أن يكون البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعبا في منتخب الأرجنتين.

وكان سالكوني قد تمكن من قيادة منتخب الأرجنتين لتحقيق لقب مونديال 2022، بعد الفوز في المباراة النهائية أمام فرنسا بركلات الترجيح. بعد انتهاء الوقت الأصلي بنتيجة ثلاثة أهداف لكل فريق.