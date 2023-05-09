الإنقاذ النهري تنتشل جثمان شاب غرق بترعة المنصورية في الدقهلية

انتشلت قوات الإنقاذ النهري بمحافظة الدقهلية، مساء اليوم، جثمان شاب في العقد الثاني من عمره وذلك بعد غرقه بمياه ترعة المنصورية بالقرب من مساكن الميناء بمدينة المنصورة ونزوله للاستحمام هربًا من حرارة الجو وجرفه التيار لعدم إجادته السباحة وارتفاع منسوب المياه وجرى استخراج الجثمان والتحفظ عليه بمشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

كان اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعميد اسلام رمزي، مأمور قسم شرطة ثان المنصورة، بالعثور علي جثة شاب في ترعة المنصورية بمدينة المنصورة أمام مساكن الميناء.

انتقل ضباط وحدة مباحث قسم شرطة ثان المنصورة بقيادة الرائد دكتور كريم عبدالرازق، رئيس المباحث، وقوات الإنقاذ النهري الى مكان البلاغ وبالفحص تبين عثور الأهالي على جثة لشاب طافية وجرى انتشال الجثمان .

ودلت التحريات ان الجثمان لشاب يدعى"أحمد عزت"،مقيم بمنطقة كفر البدماص مدينة المنصورة ونزل للاستحمام ولعدم اجادته السباحة جرفه التيار ولقى مصرعه غريقًا.

جرى نقل الجثمان بواسط سيارة الإسعاف الى مستشفى المنصورة الدولي، وإيداعه بالمشرحة لحين استكمال الإجراءات اللازمة، وحرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وعرضه على النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.