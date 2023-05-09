هيئة الاستثمار: صناعات مواد البناء تقود الاقتصاد المصري

أكد الدكتور أحمد شيرين عضو هيئة المكتب وعضو مجلس إدارة غرفة صناعات مواد البناء، باتحاد الصناعات المصرية ، أن هناك العديد من التجارب الجيدة بتواجد الاستثمار الصيني في مصر خاصة في المشروعات القومية ومن بينها مشروع العاصمة الادارية الجديدة ، فهناك الكثير من التجارب في أكثر من مشروع ناجح وأكثر من فرصة متاحة ونقوم بدورنا في الهيئة بالمساعدة والدعم لإقامة أي نشاط اقتصادي أو تعاون استثماري وبالطبع الاستثمار المصري الصيني المشترك من ضمن أولوياتنا في المساندة بدءاً من اختيار الموقع المناسب لممارسه النشاط والمتابعة المستمرة مع المستثمر وتسهيل وإزالة أية معوقات.

جاء ذلك خلال الملتقي التجاري المصري الصيني لصناع مواد البناء ، و نظمته غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات ، الذي عقد بمبنى اتحاد الصناعات المصرية بمشاركة وفد صيني يضم 37 شركة في قطاع مواد البناء من كبري الشركات الصينية العاملة في هذا القطاع.

واكد المهندس احمد حافظ عضو هيئة المكتب وعضو مجلس الادارة بغرفة صناعات مواد البناء، ان الملتقي المصري الصيني بداية يمكن البناء عليها لزيادة الاستثمار المباشر والانطلاق الي افاق أوسع علي المستوي الدولي والإقليمي.

وقال حافظ: اننا في غرفة صناعات مواد البناء ندعم ونساند اية خطوات جادة للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر وهي كثيرة وتمتاز بالتنوع خاصة صناعات مواد البناء والصناعات المغذية لها.

وأكد أحمد زهير مدير عام الترويج الخارجي بالهيئة العامة للاستثمار، إن الهيئة تقدم العديد من الحوافز لتشجيع التعاون الاستثماري، مشيرا إلى أن التعاون المصري الصيني خاصة في مواد البناء سيكون له مردود إيجابي ويمثل فرص واعدة خاصة وأن صناعات مواد البناء من الصناعات التي تقود الاقتصاد ومصر استطاعت أن تحدث نقلة نوعية في مجالات مواد البناء وقطاع التشييد والبناء بصفة عامة في ظل بناء العاصمة الإدارية الجديدة و14 مدينة جديدة أخرى تعد مؤشراً واضحاً على أن السوق المصري سوق واعد مما يمثل فرصة ذهبية لكلا الجانبين.

واستعرض المهندس حاتم المنوفى المدير التنفيذي للغرفة عن الخدمات المقدمة من الغرفة والتعريف بالشعب النوعية والامكانيات والطاقات الانتاجية في قطاع مواد البناء المصري.

كما قدمت منه الله مؤنس مسئول علاقات مستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، عرضاً توضيحيا عن فرص الاستثمار المتاحة امام المستثمرين وتنوع القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية في مصر.

وشارك في الملتقي الذي نظمته غرفة صناعات مواد البناء باتحاد الصناعات العديد من الشركات الأعضاء بالغرفة وممثلي الاعلام والصحف المصرية والصينية والمسئولين بالهيئة العامة للاستثمار وعدد من رجال الاعمال والمستثمرين من اعضاء الغرفة وشركات الصينية اعضاء الوفد.