إصابة مجند صدمته سيارة مسرعة أمام مديرية أمن الجيزة

أصيب مجند شرطة صدمته سيارة مسرعة أسفل طريق المحور بطريق مصر اسكندرية الصحراوي أمام مديرية أمن الجيزة.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا بوقوع حادث مروري ووجود مصاب أسفل طريق المحور بطريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام مديرية أمن الجيزة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف وبالفحص تبين اصطدام سيارة مسرعة بمجند شرطة مما تسبب في إصابته جرى نقل المصاب إلي مستشفي الشيخ زايد التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

فيما تم التحفظ على السائق والسيارة المتسببة في الحادث وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.