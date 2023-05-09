الليلة.. سموحة يبدأ الاستعداد لموقعة فيوتشر في الدوري

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة بقيادة أحمد سامي، أولى تحضيراته للقاء فيوتشر، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب النادي السكندري، في إطار استعدادات منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

وكان الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي سموحة، قد منح لاعبيه راحة سلبية أمس الإثنين، عقب التأهل لدور الـ١٦ بكأس مصر، بعد الإطاحة بالو ايجيبت، بنتيجة هدفين مقابل هدف.

ويستضيف سموحة نظيره فيوتشر، الثلاثاء المقبل،على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة رقم ٢٨ من عمر منافسات مسابقة الدوري الممتاز .

والجدير بالذكر أن سموحة يحتل المركز التاسع برصيد ٣٤ نقطة بجدول الترتيب العام بمسابقة الدوري.