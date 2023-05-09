إلغاء تكليف 8 موجهين من واضعي أسئلة الاختبارات لصفوف النقل بالقليوبية

قرر عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بناء على المذكرة المعروضة من سماح إبراهيم مدير مديرية التربية والتعليم، إلغاء تكليف عدد 8 موجهين من واضعي الأسئلة والمسئولين عنها وعودتهم إلى وظائفهم الأصلية، وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال تلك المخالفات.

جاء ذلك بناء على ما جرى نشره على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن بعض المخالفات أثناء سير أعمال امتحانات النقل للفصل الدراسي الثاني.

وشهدت إدارة بنها التعليمية بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، توزيع أوراق الفصل الدراسي الأول لمادة الحاسب الآلي الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الاعدادي اليوم بدلا من الفصل الدراسي الثاني.

كما شهدت إدارة قها التعليمية، أمس، واقعة مشابهة، بعد تبديل أوراق الامتحانات لطلاب الصف الخامس الابتدائي، مما جعلهم يؤدون امتحان مادة العلوم أمس بأسئلة طلاب الدمج بدلا من الامتحان الأساسي، وجرى إرسال نموذج الإجابة للامتحان الأساسي للكنترول وليس له علاقة تماما بالامتحان.

كان طلاب الصف الأول الإعدادي بالقليوبية قد بدأوا السبت الماضي، أولى امتحانات التيرم الثاني بمادة اللغة العربية والخط والإملاء، واليوم الإثنين الهندسة والعلوم والأربعاء اللغة الأجنبية والجبر والإحصاء والسبت دراسات اجتماعية وكمبيوتر.

أعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة القليوبية، انتظام الامتحانات للصفوف الرابع والخامس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، مشيرة إلى أنه حال التأكد من وجود أية تسريبات إلكترونية بالامتحانات سيتم التعامل معها فورا وإحالتها للنيابة المختصة.