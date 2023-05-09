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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"مياه القاهرة" تشارك في المعرض الدولي لتكنولوجيا التنقية والتحلية والمعالجة

م مصطفى الشيمى رئيس
م مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه القاهرة
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تستعد شركة مياه الشرب بالقاهرة للمشاركة في المعرض والمؤتمر الدولي السابع لتكنولوجيا تنقية وتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف في الفترة من 15-17- مايو 2023  بمركز مصر للمعارض الدولية محور المشير طنطاوي القاهرة الجديدة وذلك تحت رعاية السيد وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية دكتور مهندس  عاصم الجزار . 
ويعد معرض «وتركس» وهو المعرض الدولى المتخصص فى مجال البنية التحتية لتنقية و تحلية المياه و معالجة مياه الصرف الصحى والصناعى والزراعى و أنظمة الرى المختلفة تحت شعار « الدور المستقبلى للشراكة بين القطاعين العام والخاص فى توطين تكنولوجيا مياه الشرب.

وأكد المهندس مصطفي الشيمي ،رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة سعى الشركة للمشاركة في هذه المعارض والمؤتمرات الدولية، تماشياً مع خطة الدولة للاستفادة من الخبرات الدولية بهدف نقل وتوطين صناعة المياه ومضخات المياه والاستفادة من التكنولوجيا العالمية المتطورة فى مجال المياه وحوكمة البيانات،  وتوفير خدمات عالية الجودة.
وأشار إلى  أن مثل هذه المعارض فرصة لاظهار التقنيات الجديدة وأحدث الأساليب التكنولوجية المستخدمة في مختلف قطاعات الشركة مثل دور التحول الرقمى فى تفعيل تكنولوجيا البيانات الضخمة للدفع نحو إدارة ذكية ومستدامة لشبكات المياه فى مصر ، وتقنيات الذكاء الاصطناعى فى إدارة منظومة مياه الشرب.

الإسكان والمرافق والمجتمعات التكنولوجيا العالمية الذكاء الاصطناع الصرف الصحى القطاعين العام والخاص المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه المؤتمر الدولى السابع