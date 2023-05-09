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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

القوى العاملة: جولة لمتابعة العمل بمكتب الاستثمار بالإسماعيلية

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تلقت وزارة القوى العاملة تقريراً من مديرية القوى العاملة بمحافظة الإسماعيلية، بشأن تنظيم جولة ميدانية تفقدية لمكتب التشغيل التابع للمديرية والموجود بالمنطقة الحرة بالاستثمار، للاطمئنان على سير العمل وضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والمترددين على المكتب، تنفيذاً لتوجيهات وزير القوى العاملة حسن شحاتة، بتفعيل دور أجهزة المديريات فى المحافظات لتقديم أفضل الخدمات الممكنة للمواطنين والعمل بالمنظومة الجديدة التي أنشأتها الوزارة للمديريات والمكاتب فى إطار خطة التحول الرقمي الذي تشهده الدولة .

وأوضح محمد طلعت مدير مديرية القوى العاملة بالإسماعيلية، فى تقريره للوزارة، أنه قام بعمل جولة تفقدية لمكتب التشغيل بالمنطقة الحرة بالاستثمار ‏رافقه خلالها سامية عبدالسلام مدير إدارة تفتيش عمل الاحياء ، وإبراهيم حلمي مدير إدارة العلاقات العامة ، إستقبلته خلالها هويدا حسن مديرة المكتب والعاملين به ، وذلك لمتابعة سير العمل داخل المكتب.

وأكد مدير المديرية خلال الجولة، أن المواطن المصري يحتاج الآن اكثر من اي وقت مضى أن يشعر بدور القوى العاملة على أرض الواقع، وما تقدمه من خدمات بكل مصداقية وشفافية، وكذلك دورها في دراسة سوق العمل بشكل أكبر، من خلال استراتيجية حقيقة تتوفر فيها كافة المعلومات اللازمة خاصة في ملفات التشغيل والتدريب، والسلامة والصحة المهنية والتفتيش العمالى، وفى جميع الملفات ومنها العمالة غير المنتظمة، ومراكز التدريب الإداري لتأهيل العاملين، وغيرها من الملفات، وذلك تماشيا مع إنطلاق الدولة المصرية نحو" الجمهورية الجديدة" وخطط "التحول الرقمي" بالوزارة .

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