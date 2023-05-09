تأجيل محاكمة عصابة الاتجار في العملة لـ17 مايو

أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الثلاثاء، محاكمة شخصين ، بتهمة الاتجار فى النقد الأجنبى، الي جلسة 17 مايو الجاري.

وفي وقت سابق، تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بالقاهرة لاتجارهما غير المشروع فى النقد الأجنبى. أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة مزاولة أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور بالجيزة نشاطاً غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى، متخذاً من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى. عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبصحبته شخص آخر مقيم بدائرة قسم شرطة حلوان، وبحوزتهما (مبالغ مالية لعملات "محلية – أجنبية"، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما بقصد الاتجار بها خارج السوق المصرفية.