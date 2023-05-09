شباب ورياضة الشرقية تُنظم ندوة "الرد علي الاستفسارات"

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم الثلاثاء على الدور الذي تقوم به مديرية الشباب والرياضة وما تقدمه من ندوات تثقيفية ودورات تدريبية وأنشطة متنوعة وعرضها من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بهدف الوصول إلى مختلف الفئات العمرية وشغل أوقات فراغهم بطرق إيجابية وتوجيهها لخدمة المجتمع.

ومن جانبه أشار الدكتور محمود عبد العظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة إلى أنه تحت رعاية وزير الشباب والرياضة ومحافظ الشرقية وبالتعاون مع لجنة الدعوة الإسلامية سوف تقوم المديرية بتنظيم ندوه تثقيفية بعنوان " الرد علي الاستفسارات الواردة عبر صفحة مديرية الشباب والرياضة " يتم عرضها اليوم عن طريق البث المباشر على صفحة مديرية الشباب والرياضة بالشرقية وصفحة لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة من خلال الروابط الآتية:

https://www.facebook.com/yssharkia?mibextid=ZbWKwL

https://www.facebook.com/profile.php?id=100068785399535

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة أنه من المقرر أن يقوم فضيلة الشيخ احمد عبد القادر على عضو لجنة الدعوة الإسلامية بالمحافظة بتقديم الندوة والتي سوف يقوم خلالها بالرد على الاستفسارات والتساؤلات المتعلقة بالموضوعات الدينية التي وردت عبر صفحة مديرية الشباب الرياضة وذلك في إطار مواكبة العصر وسرعة الرد علي جمهور المواطنين بما يفيدهم في أمور دينهم ودنياهم من خلال الكتاب والسنة النبوية المؤكدة , مشيرا الي تطوع الطالبة شرين عمرو الطالبة بكلية علوم ذوي الإعاقة للقيام بالترجمة الفورية للندوة بلغة الاشارة وذلك بهدف دعم ذوي القدرات والهمم في المجال الإعلامي ودمجهم مع كافة أنشطة مديرية الشباب والرياضة وايصال المعاني التي تتضمنها الندوة الدينية.