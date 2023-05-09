حبس خادمة لسرقتها 35 ألف جنيه من شقة مخدومتها بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، بحبس خادمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة 35 ألف جنيه من شقة بمدينة الشروق، كما كلفت النيابة بسرعة وصول التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهمة.

وأقرت المتهمة أمام جهات التحقيق بإرتكابها واقعة سرقة مبلغ 35 ألف جنيه من داخل شقة سكنية تذهب لتنظيفها من وقت لآخر، وأقرت المتهمة بأنها سمعت المجنى عليها وهى تتحدث لزوجها هاتفيا وتخبره بوجود المبلغ المسروق فى الشقة، فقررت سرقته عن طريق المغافلة.

وتبلَّغ لقسم شرطة الشروق من "امل .ح"، 40 سنة، معلمة، مقيم بدائرة القسم، بتضررها من "هبة.م" خادمة، مقيمة بدائرة قسم شرطة السلام لقيامها بسرقة مبلغ مالي قدره ٣٥ ألف جنيه من داخل شقتها السكنية بمدينة الشروق.

وبإجراء التحريات اللازمة وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددها تم ضبطها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.