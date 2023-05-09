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الثلاثاء 09 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تداول 12 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 12000  طن بضائع عامة ومتنوعة، 653 شاحنة و84 سيارة حيث شملت حركة الواردات 3000 طن بضائع، 345 شاحنة و63 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 9000 طن بضائع، 308  شاحنات و 21 سيارة. 
ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس ومغادرة السفينة امل  بينما استقبل الميناء بالأمس السفينتين امل وبوسيدون اكسبريس وغادر السفينتين الحرية2 وبوسيدون اكسبريس، كما تم تداول 2200 طن بضائع و205 شاحنات بميناء نويبع حيث يستعد  الميناء اليوم  لاستقبال السفينة سينا فيما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية ( سفر / وصول ) للسفينتين ايلة  وسينا.
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1085 راكبا بموانيها .
 

الهيئة العامة موانئ البحر الاحمر ميناء سفاجا البحري ميناء الغردقة البحري