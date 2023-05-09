سماع دوي انفجار قوي في كييف

أفاد موقع " Country.ua " الأوكراني، بسماع دوي انفجار قوي في كييف، بعد انطلاق صفارات الإنذار محذرا من غارات جوية على المدينة، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة ﺃنباء ″نوفوستي″ الروسية.

وقال الموقع على قناته في تيلجرام: "سمعنا دوي انفجار في كييف".

ولم يتم تحديد مكان حدوث الانفجار المذكور بالضبط، وما إذا كان قد أسفر عن أضرار وضحايا.

في وقت سابق، وفقا للخريطة الإلكترونية لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، تم الإعلان عن إنذار جوي في جميع أنحاء البلاد.

ويشار إلى أن الجيش الروسي باشر بمهاجمة منشآت الصناعات الدفاعية والإدارات العسكرية والاتصالات ومنشآت الطاقة في أوكرانيا منذ 10 أكتوبر.