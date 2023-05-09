الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد

أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة.



وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان، أنه "بدأ بشن غارات على أهداف لحركة الجهاد في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء".

