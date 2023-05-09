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الثلاثاء 09 مايو 2023
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عبدالرحيم علي
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أفادت قناة "العربية" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، في نبأ عاجل عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الجيش الإسرائيلي أعلن مقتل 3 من قيادات حركة الجهاد جراء غارات الاحتلال على قطاع غزة.

وكان الجيش الإسرائيلي أعلن، في بيان، أنه "بدأ بشن غارات على أهداف لحركة الجهاد في قطاع غزة في ساعة مبكرة من صباح اليوم الثلاثاء".
 

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