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الثلاثاء 09 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

زيلينسكي: نطور مفهومًا جديدًا للأمن الأوكراني

زيلينسكي
زيلينسكي
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قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، إن كييف تعمل على صياغة مفهوم جديد بالمطلق لأمن أوكرانيا وسلامة أراضيها، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء "نوفوستي" الروسية.

وأضاف: "عقدت اليوم اجتماعًا أمنيًا جديدًا، بحثنا خلاله سبل التطوير الجذري لمفهوم الأمن الأوكراني، الذي سنقدم خلاله إجابات شاملة لجميع القضايا المتعلقة بأمن البلاد على جميع المستويات، الحكومية والتشريعية والمسائل العملية الخاصة".

وأشار إلى أن الإصلاحات الأمنية الجديدة ستحمي عمل المدارس والاقتصاد والبنى التحتية في أوكرانيا.

ولم يقدم زيلينسكي أية تفاصيل حول ماهية الإصلاحات التي تحدث عنها وما الذي ستتضمنه، واختتم بالقول إنه "سيتم تقديم كل ذلك وسيتم تنفيذه".

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