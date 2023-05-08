جنايات كفر الشيخ تقضي بمعاقبة طالب بالسجن 10 سنوات للشروع فى قتل

قضت محكمة جنايات كفر الشيخ "الدائرة الأولى"، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 1418 لسنة 2022 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2955 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ حضوريًا، بمعاقبة طالب بالسجن المشدد 10 أعوام،عما أسند إليه، بإدانته بالشروع في قتل تاجر سيارات، وتعريض حياة مرافقيه للخطر مستعينًا بأثنين آخرين صدر ضدهما نفس العقوبة غيابيًا.

وأمرت المحكمة بوضع المتهمين الثلاثة تحت مراقبة الشرطة لمدة 3 أعوام، ومصادرة المضبوطات، والزمتهم بالمصاريف الجنائية.

صدر الحكم برئاسة المستشار علاء الدين عبده شجاع، رئيس المحكمة والدائرة، وعضوية المستشارين أحمد طاهر شتا، ومهاب عبدالغفار حسن، وسكرتارية محمد رضا، وذلك في أحداث القضية رقم 1418 لسنة 2022 جنح قسم أول شرطة كفر الشيخ، والمقيدة برقم 2955 لسنة 2022 كلي كفر الشيخ.

وكان المستشار سعود محمد نجيب، المحامي العام لنيابة كفر الشيخ الكلية، أحال كل من "نادر.ا.ع.ح.ه"، طالب، ويقيم بمحلة القصب مركز كفر الشيخ، و"إسماعيل.إ.ا.ب.ع"، 22 عامًا، عاطل، وأحمد.ع.م.ع"، 23 عامًا، حاصل على دبلوم زراعي، ويقيمان بقرية الحمراوي مركز كفر الشيخ، إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لإجراء محاكمتهم عما أسند إليهم.

وتبين من أوراق القضية بأنهم في يوم 16 يوليو 2022، بدائرة قسم أول شرطة كفر الشيخ، استعرضوا القوة، ولوحوا بالعنف، واستخدموه ضد المجني عليهم عمرو مصطفى أحمد أحمد العبد، وعمرو محمد عبدالحي بسيوني، وإيمان عبدالناصر عبدالهادي عبدالغني عجلان، بقصد ترويعهم، وتخويفهم والحاق الأذى المادية والمعنوي بهم.

وكذا التأثير في إرادتهم لفرض السطوة عليهم حال كونهم أكثر من شخصين محرزين الأسلحة النارية مما ترتب على ذلك القاء الرعب في نفسهم، وتكدير الأمن والسكينة العامة، وتعريض حياتهم، وسلامتهم للخطر.

وترتب على تلك الجريمة جرائم أخرى بأنه في ذات الزمان والمكان شرعوا في قتل المجني عليه الأول عمدًا مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله، وأعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية عبارة عن 3 مسدسات، وما إن شاهدوه أطلقوا صوبه عدة أعيرة نارية من الأسلحة النارية إحرازهم فحدثت إصابته الموصوفة بتقرير الطب الشرعي قاصدين من ذلك قتله.

ووجه للمتهم الأول إحداثه عمدًا إصابة المتهم الثاني والموصوفة بالتقارير الطبية والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على 20 يومًا، وذلك من خلال إطلاق المتهم الأول الأعيرة النارية من سلاحه الناري.

وكشفت تحريات المباحث عن صحة المتهمين لارتكاب الواقعة بأنه على أثر خلاف سابق بين المتهم الأول والمهني عليه الأول انتهى بالصلح والتراضي إلا أن المتهم الأول لم يرتضي بذلك وبيت النية وعقد العزم على الأنتقام من المجني عليه الأول مستعينًا بالمتهمين الثاني والثالث.

وأوضحت التحريات أنهم أعدوا لذلك الغرض أسلحة نارية للتعدي بها قاصدين إزهاق روحه، وتتبعوا وترصدوا تحركاته لأستغلال أي فرصة للتعدي عليه وإرهاق روحه، كما أن محدث إصابة المتهم الثاني هو المتهم الأول جراء إطلاقه إحدى الأعيرة النارية والتي ضلت هدفها فاحدثت ما به من إصابات.