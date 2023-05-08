رئيس بيلاروسيا يصل إلى موسكو في زيارة عمل

وصل الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اليوم الأثنين، إلى موسكو في زيارة عمل، وفقا لما ذكرته السكرتيرة الصحفية لرئيس بيلاروسيا، ناتاليا إيسمونت.

وقالت إيسمونت بحسب وكالة "سبوتنيك" الروسية: "رئيس بيلاروسيا وصل إلى موسكو في زيارة عمل".

وفي أبريل الماضي، عقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، لقاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أكد خلاله نجاح العمل للبلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الأمني والاقتصادي.

وأعلن لوكاشينكو، أنه ناقش مع نظيره الروسي، قضايا الأمن والدفاع في دولة الاتحاد، كما علقت وزارة الخارجية البيلاروسية على المفهوم الجديد للسياسة الخارجية الروسية، بأن مينسك مثل موسكو، تهدف إلى التعمق المتبادل للتكامل بين البلدين.