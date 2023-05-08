بروتوكول تعاون بين جامعة حلوان وشركة انطلاق للاتصالات بجامعة المنصورة

وقع الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة برتوكول تعاون مشترك مع الدكتور شريف يوسف خاطر– رئيس جامعة المنصورة – ورئيس مجلس إدارة شركة انطلاق لتقنية الاتصالات والمعلومات.

وتضمن البروتوكول تحقيق التعاون المشترك للحصول على عدد من الخدمات الالكترونية منها نظامي ابن الهيثم لإدارة شؤون الطالب وإدارة شئون الخريجين، نظام بوابة الطالب لعرض كافة التطبيقات والخدمات الخاصة به، وإنشاء منصة التعلم الإلكتروني، بوابة أعضاء هيئة التدريس لعرض كافة التطبيقات والخدمات الخاصة بهم، ونظام ميكنة مكتب التحويلات والتنسيق.

كذلك يتضمن البروتوكول عمل نظام لإدارة الدفع الالكتروني، نظام الكشف الطبي للطالب الجدد، نظام إدارة الموارد البشرية والاستحقاقات، نظام إدارة الوثائق، وميكنة دورة العمل، نظام الحسابات الخاصة والخزينة، ونظام إدارة الموازنة العامة، نظام إدارة المجالس، نظام الشئون القانونية، نظام إدارة المخازن والعهد، إنشاء موقع إلكتروني للجامعة بالإضافة إلى 30 موقعا آخر للجهات الداخلية للجامعة.