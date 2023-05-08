كأس مصر.. تعرف على قائمة معسكر الاتحاد السكندري لمباراة السكة الحديد

أعلن الجهاز الفني لفريق الكرة بنادي الاتحاد السكندري، بقيادة الصربى زوران مانولوفيتش، عن قائمة اللاعبين التي ستدخل معسكر مباراة السكة الحديد، والمقرر إقامتها غدًا الثلاثاء، على ملعب استاد الإسكندرية، ضمن منافسات دور الـ٣٢ من عمر منافسات مسابقة كأس مصر.

وجاءت قائمة الاتحاد السكندري كالآتي:

حراسة المرمى: المهدي سليمان، وصبحي سليمان.

خط الدفاع: صبري رحيل، وعبدالله نصيب، وهشام صلاح، وأحمد بهاء، ومحمود علاء، ومحمد الصالح.

خط الوسط: مورو، وناصر ناصر، وإسلام عبدالنعيم، وإبراهيم حسن، ومحمود عبدالعزيز، وفوزي الحناوي، وخالد الغندور، وعمار حمدي، وأحمد عيد.

خط الهجوم: مابولولو، أوستن أموتو، وأحمد عادل ميسي.