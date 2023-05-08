الاتحاد الأوروبي: متمسكون بعدم التطبيع مع سوريا

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم، موقفه من عودة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية، طبقًا للقرار الصادر من الدول العربية التي صوتت لضرورة عودة سوريا لاستئناف عمل بعثتها الدبلوماسية في الجامعة العربية.

وكشف الناطق الرسمي باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، عن أن الاتحاد لا يزال متمسك بمسألة عدم التطبيع مع دمشق، مشددًا على ضرورة عدم رفع العقوبات عنها أو مشاركة التكتل في إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية التي شهدتها سوريا منذ الربيع العربي عام 2011.

وأشار “ستانو” إلى أن دول التكتل ستجتمع خلال الأسبوع الجاري لمناقشة القرار الصادر بعودة سوريا إلى الجامعة العربية، منوهًا إلى بدء مشاورات بين دول التكتل حول تداعيات القرار العربي حيال سوريا.