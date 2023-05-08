تنفيذ برامج لتوعية المرضى وذويهم بالأقصر تزامنًا مع "يوم غسيل الأيدي".. صور

شهدت محافظة الأقصر، عدد من عدد من الفعاليات والبرامج التوعوية، لتوعية المرضى وذويهم بأهمية غسيل الأيدي والطريقة الصحيحة لها، وذلك بالتزامن مع الاحتفال اليوم العالمي لغسيل الأيدي الذي يتزامن خلال شهر مايو من كل عام، حيث جاء شعار هذا العام الذي أطلقته منظمة الصحة العالمية "لنسرع وتيرة العمل.. أنقذوا الأرواح نظفوا أيديكم ".

وقال الدكتور هاني حسين، مدير مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، أنه تم إطلاق عدد من الفعاليات والبرامج لتوعية المرضي وذويهم بالمستشفى تزامنا مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي، باعتبار أن مستشفى شفاء الأورمان من المؤسسات الطبية الحريصة على مكافحة العدوى وتوعية المرضى وذويهم المترددين على المستشفى.

وأضاف حسين، أن المستشفى حريص على المشاركة في كل البرامج التي تساهم في مكافحة العدوى، من خلال التوعية والتدريب علي المواقف التي تستدعي غسيل الأيدي وخطوات تنفيذها بالشكل الصحيح للحماية من انتشار العدوى والأمراض، ومنها الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، مشيراً إلى أن توعية المرضي، وذويهم تمت من خلال شرح عملي من الفريق الطبي بالمستشفى، والتأكيد على أهمية غسيل الأيدي لمكافحة العدوى.

ومن جانبه، أثنى محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، على ما قامت به الفرق الطبية بالمستشفى بتوعية المرضى وذويهم على أهمية غسيل الأيدي لمكافحة العدوى والتقليل من خطر الإصابة، مؤكدا على أن العاملين في المستشفى حريصون على المشاركة في كافة الفعاليات التي تساهم في الحفاظ على الصحة العامة.

وفي سياق متصل، أطلقت إدارة مكافحة العدوى التابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، عدد من الفعاليات وبرامج التوعية بشكل مختلف، داخل المنشآت الصحية التابعة للهيئة بالأقصر، لتوعية المنتفعين وذويهم بأهمية غسيل الأيدي والطريقة الصحيحة لها, تزامنا مع اليوم العالمي لغسيل الأيدي، والذي يحتفل به العالم سنويا خلال شهر مايو من كل عام.

ونفذت إدارة مكافحة العدوى، برامج التوعية والتدريب علي المواقف التي تستدعي غسيل الأيدي وخطوات تنفيذها بالشكل الصحيح للحماية من انتشار العدوى والأمراض ومنها الحفاظ على الصحة العامة للأفراد، وذلك من خلال فيديوهات توضيحية تلاها شرح وتدريب عملي من الفريق الطبي.

فعاليات مستشفى الاورام (1)

فعاليات مستشفى الاورام (1)

فعاليات مستشفى الاورام (2)

فعاليات مستشفى الاورام (3)

فعاليات مستشفى الاورام (4)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (1)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (2)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (3)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (4)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (5)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (6)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (7)

فعاليات هيئة الرعاية الصحية (8)