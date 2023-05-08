الطب البيطري بالسويس يشارك في قوافل حياة كريمة لعلاج الأبقار والدواجن

أعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة السويس، مشاركتها فى قوافل الطبية التى نظمتها مبادرة حياة كريمة، اليوم الاثنين؛ وذلك بوحدات شندورة وجنيفة وكبريت تحت رعاية اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس.

وأشار بيان إعلامى صادر من مديرية الطب البيطري بالسويس، إلى أن المبادرة شهدت قوافل علاج كافة التخصصات الطبية لعلاج الأبقار والجاموس والماعز والدواجن من قبل نخبة من أطباء كلية الطب البيطرى بجامعة قناة السويس، وتم صرف الأدوية البيطرية اللازمة لجميع الحالات المصابة بالمجان.

فيما قسم الارشاد البيطري بمحافظة السويس تحت اشراف دكتورة اشواق احمد رئيس قسم الإرشاد، من خلال دكاترة القسم الدكتورة داليا فرغلى احمد والدكتورة بسمة احمد والدكتورة وئام عطيه بعقد سلسلة من الندوات الإرشادية للمربين عن خطورة الأمراض المشتركة التى تنتقل من الحيوان للإنسان وطرق الوقاية منها.

وعن مرض انفلونزا الطيور وكيفية انتقالها للإنسان وطرق الوقاية منها وعن أهمية التأمين على الماشية وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها وتقليل الخسائر الاقتصادية

ومن جانبه صرح دكتور عصام العراقى، مدير الطب البيطري بالسويس، بأن المديرية حريصة على المشاركة فى جميع القوافل و المبادرات التى يمكنها فيها تقديم كافة وسائل الدعم الفنى مجانا وذلك للحفاظ على الثروة الحيوانية بالقطاع الريفى.

وأضاف مدير الطب البيطري بالسويس، فى تصريحات صحفية له اليوم، أن المديرية تقوم بشكل دوري بشن حملات من أجل توعية المربين بكافة الأمور التى تحافظ على ثروتها الحيوانية وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

IMG-20230508-WA0008

IMG-20230508-WA0004

IMG-20230508-WA0006

IMG-20230508-WA0005