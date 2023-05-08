القبض على صاحب سلسلة صيدليات شهيرة هارب من 733 سنة سجنا بالتجمع الخامس

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة القبض على ضبط مالك مجموعة صيدليات هارب من تنفيذ 820 حكما قضائيا متنوعا بمجموع أحكام بلغت 733 سنة سجنا بالتجمع الخامس.

وتعود الواقعة فى إطار جهود البحث لضبط المحكوم عليهم والهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية تبين أن (مالك مجموعة صيدليات - مقيم بالقاهرة هارب من محل إقامته خشيةً ضبطه، لكونه مطلوب التنفيذ عليه فى 820 حكما فى قضايا "تهرب ضريبى – شيك – تبديد" لصالح العديد من شركات الأدوية والمواطنين بإجمالى مدد حبس 733 سنة وكفالات بلغت أكثر من 2 مليون جنيه) فقد أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام تردد المذكور على أحد الأماكن بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، حيث تم ضبطه وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.