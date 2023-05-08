ads
الإثنين 08 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ممثل النيابة في قضية المتهم بقتل زوجته بالنزهة: غدر بها وتحول لذئب

المستشارة داليا محمود
المستشارة داليا محمود ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قالت المستشارة داليا محمود، ممثلة النيابة العامة في قضية قتل صاحب كافيه لزوجته، بسبب الخلافات الأسرية بينهما في منطقة النزهة، خلال مرافعتها أن الجاني كان دائم الشجار مع المجني عليها وانفصل عنها مرة وعادا ثانية.

وأضافت داليا محمود، ممثلة النيابة العامة، خلال مرافعتها، أن المتهم قتل ضحيته بدم بارد وبعد أن انتهى من جريمته، نظف ملابسه من آثار الدماء وبعثر محتويات الشقة لكي يضلل العدالة واهمًا إياهم بأن الجريمة تمت بدافع السرقة.

وتابعت ممثلة النيابة العامة، أن المتهم تحول إلى ذئب يتربص بزوجته حتي تمكن من خنقها ليلًا وسدد لها 14 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من جسدها والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها.

المتهم بقتل زوجته الخلافات الأسرية الصفة التشريحية النيابة العامة بقتل زوجته طعنه نافذة متهم بقتل زوجته لمتهم بقتل زوجته قتل زوجته داليا محمود