ممثل النيابة في قضية المتهم بقتل زوجته بالنزهة: غدر بها وتحول لذئب

قالت المستشارة داليا محمود، ممثلة النيابة العامة في قضية قتل صاحب كافيه لزوجته، بسبب الخلافات الأسرية بينهما في منطقة النزهة، خلال مرافعتها أن الجاني كان دائم الشجار مع المجني عليها وانفصل عنها مرة وعادا ثانية.

وأضافت داليا محمود، ممثلة النيابة العامة، خلال مرافعتها، أن المتهم قتل ضحيته بدم بارد وبعد أن انتهى من جريمته، نظف ملابسه من آثار الدماء وبعثر محتويات الشقة لكي يضلل العدالة واهمًا إياهم بأن الجريمة تمت بدافع السرقة.

وتابعت ممثلة النيابة العامة، أن المتهم تحول إلى ذئب يتربص بزوجته حتي تمكن من خنقها ليلًا وسدد لها 14 طعنة نافذة في أماكن متفرقة من جسدها والتي أودت بحياتها حسب تقرير الصفة التشريحية الخاص بالمجني عليها.