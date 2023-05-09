ملوك مصر| "خفرع".. صاحب الهرم الثاني ومعبد الوادي

تولى الملك «خفرع» عرش مصر خلفًا لـ"ددف رع"، الذي استمر في الحكم ثمانية أعوام؛ ولم تكن يده مطلقة التصرف بسبب المنازعات الداخلية بينه وبين أولاد «ددف-رع» غير أن ذلك لم يثن عزمه عن إقامة هرم يضارع هرم «خوفو» في عظمته وفخامته وإن كان أقل منه حجمًا بقليل.

الظاهر أن «خفرع» لم يتمكن من بناء أهرام صغيرة في الجهة الجنوبية من هرمه لزوجاته، كما فعل «خوفو» من قبله و«منكاورع» من بعده، وربما كان السبب في ذلك قيام المشاحنات على العرش، وقد كانت قائمة بينه وبين أخلاف «ددف-رع».

تقول موسوعة مصر القديمة، أن ذلك يظهر جليًّا في الهرم الذي أخذ في تشييده بالجهة الجنوبية، ولكن لم يتم بناءه، ويحتمل أنه لم يدفن فيه أحد، وبقاياه لا تزال موجودة إلى الآن، وربما كان عدم قيامه بحملات إلى البلاد الأجنبية شمالًا أو جنوبًا يرجع إلى نفس السبب؛ إذ الواقع أننا لم نعثر على اسم «خفرع» في الجهات التي كان ملوك مصر يرسلون إليها البعثات أو الحملات التأديبية أو للبحث عن المعادن، ومما يعزز هذا الرأي إن مقابر أسرته التي كشف عنها حديثًا لم يكن قد تم نحتها عند الدفن، وبقيت كذلك إلى الآن، وقد كان المفروض أن مقابر الأسرة تعطى عناية عظيمة من الملك في نحتها ونقشها".

بُنِي الهَرم على قمّة مرتفعة بحيث يبدو أعلى من هَرم أبيه، إلّا أنّ العوامل الجوّية ساهمت في التقليل من ارتفاعه بمقدار 9,14 متراً، ممّا جعله يبدو أقصر منه، كما تمّ بناء معبد الوادي التابع له في منطقة قريبة منه، فكان مُتَّصِلاً به عن طريق مُعبَّد بحجارة الجرانيت، علماً بأنّه يحتوي على العديد من المنحوتات المُثيرة للملك خفرع، والتي تمّ نَحتها باستخدام صخور الديوريت المأخوذة من مَحجر في الصحراء النوبيّة.

بنى خفرع هرمه من نوعية جديدة من الطوب الجرانيت، وهي أقرب جودة من تلك التي بني بها الهرم الأكبر وكان مغطى بطبقة من الجير التي تآكلت بفعل العوامل الجوية ولم يتبق منها إلا الطبقة الموجودة على قمة الهرم. ويبلغ ارتفاع هرم خفرع 143,5 متراً وطول كل ضلع 215,5 مترا، وزاوية ميله 53,10ْ، يقع في مستوى سطح الأرض والمدخل يؤدي إلى ممر هابط، سقفه من الجرانيت وزاوية انحداره 22ْ ينتهي عند متراس ندخل منه إلى ممر أفقي، ثم ممر منحدر يؤدي إلى حجيرة يُطلق عليها حجيرة الدفن، فارغة منحوتة في الصخر، ويستمر الدهليز إلى متراس آخر نجده يرتفع إلى أعلى بممر أفقي ينتهي بحجرة الدفن، وهذه الحجرة سقفها جمالوني مُشيّد بالحجر الجيري، وتكاد تكون منتصف الهرم.

كانت الأهرام تُشيّد عادة داخل مجموعة جنائزية تضم عدة منشآت، وكان الجدار المحيط يُشيّد عادة من الطوب اللبن ويحتضن المجموعة بكاملها، وكان معبد الوادي يعد المدخل الرئيسي للمجموعة وساحة استقبال للملك الحي عند حضوره لتفقد الأعمال، كما كانت تؤدي به الطقوس الجنائزية للملك المتوفى؛ وربما يجرى له التحنيط أيضًا.

كان الطريق الصاعد يصل بين معبد الوادي والمعبد الجنائزي، وكان سقف هذا الطريق مفتوحًا في المجموعات الهرمية المبكرة ثم كان كثيرا ما يُغطى في الأزمنة اللاحقة بسقف به فتحة مستطيلة في وسطه تسمح بدخول قليل من الضوء، وكانت الشعائر الدينية الختامية للملك المتوفى تؤدي في المعبد الجنائزي والمقاصير الدينية؛ قبل أن ينقل جثمانه إلى مدفنه داخل الهرم، وخُصصت حفر في الأرض لكي تضم المراكب التي كانت تُستخدم في نقل الجثمان الملكي والأثاث الجنائزي؛ بعد أن تفك وترص بداخل الحفر، لكي يستخدمها الملك بالدار الآخرة - ولتجواله في عالم الموتى: أو مصاحبًا لرب الشمس.

يقع معبد الوادي للملك خفرع على حافة الوادي القريب من قرية نزلة السمان، ويواجه الشرق حيث يوجد ميناء كان متصلا بمرفأ، ومعبد الوادي هو أكثر أبنية المجموعة الجنائزية الخاصة بالملك اكتمالا، فيما عدا السقف.

يقع المعبد الجنائزي في شرق الهرم، صنع من الحجر الكلسي وغطى بكتل من الجرانيت تغطي الجدران، والأرض والسقف، مدخله يؤدي إلى ردهة ثم إلى البلاط. معبد الوادي: المدخل يؤدي إلى دهليز ثم إلى قاعة بشكل حرف تي تحتوي على 16 عموداً من الجرانيت ارتفاعها حوالي أربعة أمتار، والقاعة كانت مرصوفة، والجدران خططت بـ 23 تمثالاً للملك خفرع.

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