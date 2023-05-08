صعود جماعي لمؤشرات البورصة في مستهل تعاملات اليوم الاثنين

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية في مستهل تعاملات، اليوم الإثنين، وصعد المؤشر الرئيسي للسوق "EGX30" بنسبة 0.93% ليصل إلى 17,394.76 نقطة.

كما زاد مؤشر " EWI-EGX70" بنسبة 0.82 % ليصل إلى مستوى 3,006.82 نقطة، وكذلك مؤشر " EWI-EGX100" بنسبة 0.89% ليصل إلى مستوى 4,564.8 نقطة.

وصعد أيضا مؤشر EGX50 بنسبة 0.99 %، ليصل إلى مستوى 3,078.72 نقطة، وكذلك مؤشر "EGX30 capped بنسبة 1.1 % ليصل إلى مستوى 20,797.08 نقطة.

كما ارتفع مؤشر EGX30-TR بنسبة 0.98 %، وصولا الي 7,239.07 نقطة، وكذلك مؤشر EGX SP بنسبة 1.43%، وصولا الي مستوى 2,831.94 نقطة.