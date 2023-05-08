خطفت الأضواء بمراسم تتويج الملك تشارلز.. من هي المرأة حاملة "سيف الدولة"؟(فيديو)

عرضت فضائية "العربية" تقريرًا عن المرأة التي خطفت الأضواء خلال مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، وهي المرأة حاملة "سيف الدولة"، والتي كانت مسئولة عن حمل سيف الدولة خلال المراسم وتسليمه للملك تشارلز.

وقال التقرير إن هذه المرأة هي “بيني موردونت” وهي نائبة في مجلس العموم البريطاني ورئيسة هيئة الجلوس على العرش، وهي أول امرأة في التاريخ تقوم بتسليم ملك بريطانيا الجديد سيف الدولة، كإعلان بتوليه مهامة الجديدة ضمن مراسم تعد جزءًا من تقليد قديم يمتد لقرون.

ويذكر أن السيف صنع لتتويج الملك جورج الرابع عام 1821 وهو مرصع بالأحجار الكريمة ورغم وزن السيف الثقيل إلا أن ناشطين على وسائل التواصل أشادوا بقدرتها على حمل السيف طوال فترة التتويج، دون اهتزاز ذراعيها.

وقالت بيني موردونت في السابق: “إنها كانت تمارس تمارين الضغط لتقوية ذراعيها للاستعداد لحمل السيف".