إيداع الأطفال ضحايا كاتعة مدينة نصر دور الرعاية

أمرت نيابة مدينة نصر، بإيداع الأطفال ضحايا ربة منزل تقوم باستخدامهم في أعمال التسول كرها عنهم والتعدي عليهم بالضرب إحدى دور الرعاية.

أكدت معلومات وتحريات مباحث الأحداث قيام (إحدى السيدات "لها معلومات جنائية" – مقيمة بدائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة) بإستغلال الأطفال الأحداث فى أعمال التسول واستجداء المارة والاستيلاء على متحصلاتهم كرهاً عنهم والتعدى عليهم بالضرب، مُتخذة من دائرة قسم شرطة ثالث مدينة نصر بالقاهرة مسرحاً لممارسة نشاطها الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطها وبحوزتها مبلغ مالى من متحصلات نشاطها الإجرامى، وبصحبتها 4 أطفال أحداث وبسؤال المجنى عليهم أقروا بقيام المذكورة باستغلالهم فى أعمال التسول على النحو المشار إليه ، وبمواجهة المتهمة اعترفت بنشاطها الإجرامى على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. والتنسيق مع الجهات المعنية لإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو المجنى عليهم.