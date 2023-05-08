مركز سلمان للإغاثة: وصول 25 شحنة طبية إلى عدن لدعم القطاع الصحي باليمن

أعلن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، اليوم الاثنين، وصول 25 شحنة طبية إلى مدينة عدن قادمة من الرياض، وذلك لدعم القطاع الصحي في اليمن.

وقال صالح الذبياني، مدير مكتب الملك سلمان للإغاثة في عدن - في تصريح خاص لقناة (السعودية الإخبارية) - "إن هذه الشحنات التي وصلت إلى مدينة عدن تحتوي على أدوية خاصة لمرضى السكر والضغط وأدوية للأطفال بالإضافة إلى محاليل وريدية ومعقمات ومستلزمات طبية أخرى ضمن الدعم المتواصل الذي يقدمه مركز الملك سلمان لمختلف مؤسسات القطاع الصحي".

وتواصل المملكة العربية السعودية دعم الشعب اليمني في مختلف المجالات للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة، ويحظى القطاع الصحي بدعم كبير من مركز الملك للإغاثة والأعمال الإنسانية حيث يقوم بتنفيذ وتمويل مئات المشروعات هناك.