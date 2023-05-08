بريجوجين: قوات "فاجنر" تواصل تقدمها في أرتيوموفسك

أعلن مؤسس قوات "فاجنر"، يفغيني بريجوجين، أن قواته تواصل تقدمها في مدينة أرتيوموفسك (باخموت)، حيث لم يتبقّ سوى 2.37 كم مربع من المدينة تحت سيطرة قوات كييف، جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة انباء "تاس" الروسية.

وقال بريجوجين: "تقدمت اليوم وحدات "فاجنر" 280 مترا في اتجاهات مختلفة لتسيطرة بذلك على 53 ألف متر من المدينة، حيث يتبقى 2.37 كم مربع تحت سيطرة العدو".

وأضاف: "نواصل تقدمنا، وننتظر الحصول على الذخيرة".

وأعلن بريغوجين أمس الأحد أن قواته ستتلقى الذخيرة والأسلحة وستواصل القتال، بعد أن أعلن انها ستنسحب من المدينة في الـ10 من مايو تسلم مواقعها لقوات الجيش الروسي.