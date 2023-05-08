مصرع طالبة إثر سقوط جسم غريب على رأسها بدسوق في كفر الشيخ

لقيت طالبة بالصف الثاني الإعدادي مصرعها؛ نتيجة سقوط جسم صلب على رأسها أثناء سيرها في الشارع، بعد انهيار جزء من عقار، وجرى نقل جثمانها لمستشفى دسوق العام.



تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا يفيد بمصرع دميانة صبحي الطالبة بالصف الثاني الإعدادي، بمدرسة النجاح الإعدادية بنات بدسوق، لسقوط جسم غريب من ارتفاع على الرأس مسببًا جرح متهتك، وكسر مفتوح مفتت تظهر منه أنسجة المخ.

ووصلت الحالة إلى المستشفى جثة هامدة، وتم عمل محاولة انعاش قلبي رئوي للمريضة دون أي استجابة، وجرى نقل الجثمان، لمشرحة مستشفى دسوق العام، تحت تصرف النيابة.

وفي سياق متصل، نعى اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، دميانه صبحي، الطالبة بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة النجاح الاعدادية بنات بدسوق، لتعرضها لسقوط جزء من عقار على رأسها، أثناء سيرها بالطريق العام بدسوق، داعيًا الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته مقدمًا العزاء لأسرتها سائلا الله أن يلهمهم الصبر والسلوان.