"فومو".. مسرحية تناقش سلبيات السوشيال ميديا وتأثيرها على الأجيال

شهد قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية، التابع للهيئة العامة لقصور الثقافة، اليوم الأحد، العرض المسرحي "فومو"، الذي يناقش تلك المتلازمة ويظهر ذلك من خلال سياق الأحداث التي تُقدم تحت مسمى "المسرح الرقمي"، المعتمد على التكنولوجيا والرقص المعاصر والتمثيل والحكي والغناء واستخدام الإنترنت والجرافيك لإثراء المُشاهد بشكل مبهر يناسب الرؤية المنوط توصليها للمتلقي.

يطرح العرض مساوئ استخدام سلبيات السوشيال ميديا والإنترنت وتأثير ذلك على أجيال المستقبل، الذين يتحولون بمثابة ريبوتات أو إنسان آلي يتم التحكم في مشاعرهم وأفكارهم دون أي مقاومة، الأمر الذي قد يدفعهم إلى الاكتئاب أو إيذاء النفس أو الانتحار.

يشارك في بطولة العمل كل من: السيد صابر، وميسون محمد، وهبة جمال، وأسماء خالد، ومحمد هشام، وبلال الشامي، وأحمد أسامة، ورقية وائل، ورودينا حمدي، وحسن أحمد عطية، وأمنية محجوب، وأحمد إبراهيم، وبلال علي، ومازن مصطفى، ومروان محمد، سينوغرافيا وجرافيك حسن جمال، أغاني سامح عثمان، ألحان أميرة النشار، سينما محمد هشام، كتابة ياسر فوزي، تصميم ملابس عبير عصام، إضاءة معتز خليفة، مخرج منفذ محمد رشيدي، مساعد مخرج محمد خميس، فكرة وإخراج شريف عباس.

"فومو" تم تقديمه على مسرح قصر ثقافة الأنفوشي لمدة أسبوع، ويأتي ضمن عروض شرائح المسرح بالهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة المخرج هشام عطوة، إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان أحمد الشافعي، وقدمه فرع ثقافة الإسكندرية برئاسة عزت عطوان، التابع لإقليم غرب ووسط الدلتا برئاسة أحمد درويش.