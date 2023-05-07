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الأحد 07 مايو 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إزالة 138 تعديا على أراضي أملاك الدولة في دمياط

أملاك الدولة
أملاك الدولة
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أعلنت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن إزالة ١٢ حالة تعد على أملاك الدولة على مساحة ١٨٨٨ متر مربع تابعين لولاية الإدارة العامة لحماية وتطوير نهر النيل بمركز ومدينة فارسكور، وذلك ضمن حملات الموجة الـ٢١ لازالة التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية فى مرحلتها الأولى.

 

وأضافت محافظ دمياط أنه قد بلغ إجمالي ما تم إزالة حتى الآن  ١٣٨ حالة تعد بمناطق مختلفة منذ انطلاق الموجة وذلك بمساحة اجمالية ٢١١٥٦ متر مربع، مؤكده على استمرار تلك الأعمال لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية باسترداد أملاك الدولة وتطبيق القانون وفرض هيبة الدولة.

 

ووجهت "محافظ دمياط" تعليمات مشددة لكافة رؤساء الوحدات المحلية بالتصدى لأى حالة تعدى فى المهد وعدم السماح بعودة التعديات مرة أخرى.

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