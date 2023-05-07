ضمن مبادرة "حياة كريمة".. جامعة العريش تشارك في القافلة الشاملة لإقليم شرق الدلتا بالسويس

أعلن الدكتور حسن الدمرداش، رئيس جامعة العريش، عن مشاركة الجامعة في قوافل جامعات إقليم شرق الدلتا، والتي توجهت اليوم الأحد إلى قرية جنيفة، بحي الجناين، بمحافظة السويس، مؤكدا على أن الجامعة وجهت ممثلي الإقليم لتنظيم قافله لمحافظة شمال سيناء خلال الفترة المقبلة.

وأشار “الدمرداش” إلى أن القافلة تأتى وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بانطلاق القوافل التنموية الشاملة لتطوير القرى والمدن المصرية والتي تهدف إلى إيجاد التكامل الإقليمي بين الجامعات المصرية لخدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصرح رئيس الجامعة على أنه تم اختيار جامعة العريش بناءً على ثقة قيادات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والقيادات السياسية في امكانيات جامعة العريش العلمية والبحثية، وبناءً على المطالبة المستمرة من جامعة العريش بمشاركة الجامعة في جميع المحافل سواء داخل أو خارج إقليم سيناء.

وأوضح الدكتور حسن الدمرداش، أن خطة القوافل التنموية الشاملة تتم من خلال رصد القرى والمدن الأكثر احتياجًا، بما يخدم القرى والمدن المستهدفة ويعود بالنفع والتطوير على المجتمع، ومؤكدًا على أن هذه القوافل مجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر، لتعظيم الاستفادة من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين بالجامعة.

تأتى القافلة تحت إشراف وتنفيذ قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، واشرف الدكتور عبد المقصود عبد القادر سليمان، عضو هيئة التدريس بالجامعة، وقد شملت القافلة العديد من التخصصات من جامعة العريش.