انطلاق فعاليات الملتقى المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ

انطلقت فعاليات الملتقي المسرحي لطلاب جامعة كفر الشيخ، الذي تنظمه إدارة النشاط الثقافي والفني بالإدارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة، على مسرح كلية التجارة، تحت رعاية الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وقال الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، إن الملتقي المسرحي سيقام على مدار 10 أيام، بمشاركة كليات "التجارة – التمريض – الهندسة – الصيدلة - التربية النوعية – الاداب – الطب البيطري – التربية – العلوم – الذكاء الاصطناعي"، مؤكدًا حرص إدارة الجامعة على تنفيذ هذه الأنشطة الإبداعية والثقافية، التي تسهم في إظهار مواهب الطلاب وصقلها باعتبارها أنشطة أساسية لا تقل أهمية عن الدراسة الأكاديمية، حيث أن الثقافة بوجه عام والفن بالتحديد هو الذي يشكل العقول والوجدان، ويسهم في بناء شخصية الطالب.

أشاد دسوقي، بفعاليات الملتقي المسرحي لطلاب الجامعة ، حيث تشارك كل كلية بفريق مسرحي لا يزيد عن 25 طالب وطالبة، مؤكداً أن للمسرح آثار تربوية لا تخفى على مبصر واع يدرك أهمية النشاط الطلابي، الذي يعد المسرح دعامة من دعاماته.

وفى ذات السياق، أشار الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، إلى أنه سيتم عرض 10 مسرحيات طلابية، وتشارك كل كلية بعرض مسرحي واحد، يتنافسوا بهم على لقب أفضل عرض مسرحي، وأفضل ممثل، وأفضل ممثلة، وأفضل مخرج، بالإضافة إلى جوائز تشجيعية للأداء المسرحي المتميز، لافتاُ إلى أن العروض المسرحية بدأت بمسرحية «المحبرة» لكلية التجارة.

شهد جانباً من العروض المسرحية الدكتور رشدي العدوي وكيل كلية الزراعة للدراسات العليا والبحوث ومنسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ، بحضور لجنة التحكيم تضم كلاً من: الدكتور أسامة حسين الموسيقي والالحان، و محمد العافي مخرج وناقد مسرحي ، واميرة كمال ديكور مسرحي، ومدير ادارة النشاط الثقافي والفني بالادارة العامة لرعاية الشباب بالجامعة إيهاب جاد.