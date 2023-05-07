حملة مكبرة لرفع الإشغالات وتحقيق السيولة المرورية بمدينة إطسا.. صور

ترأس خالد فراج رئيس مركز ومدينة إطسا بمحافظة الفيوم، حملة لرفع الإشغالات وتيسير الحركة المرورية في شوارع مدينة إطسا.

جابت الحملة شوارع مدينة إطسا لإزالة إشغالات المحال التجارية والمقاهي والمطاعم التي تعوق الطريق وتؤثر على الحركة المرورية وتم رفع كافة الإشغالات من فتارين واستندات وكراسي وترابيزات للمقاهي.

كما قاد محمد الماوي نائب رئيس مجلس المدينة ويرافقه قسمي المتابعة الميدانية والإشغالات، لمتابعة سير الحركة المرورية وضبط تسعيرة الأجرة وفك الازدحام وتوفير السيولة المرورية بالشارع الإطساوي، حيث استهدفت الحملة الباعة الجائلين وافتراشهم في الطرقات العامة مما يتسبب في مضايقات مرورية للمارة والسيارات.

وأكد رئيس مركز ومدينة إطسا، أن أجهزة المركز لن تتهاون مع المخالفين، موضحا أن الحملات التي نفذت اليوم في شوارع وميدان مدينة إطسا لرفع كافة الإشغالات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، برفع إشغالات الباعة الجائلين التي كانت تحتل أرصفة الشوارع وتعيق سير المارة والسيارات.

وأشار أن الحملات مستمرة لرفع كافة الإشغالات والمرافق، والحد من انتشار الباعة الجائلين بكافة الشوارع العشوائية في قرى مركز إطسا، ورفع جميع أشكال الإشغالات للحفاظ على المظهر العام ولتحقيق السيولة المرورية بالشوارع.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لرؤساء المراكز والمدن بضرورة تكثيف الحملات للقضاء نهائيا على كافة صور الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري والتي تعوق الحركة المرورية.

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