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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني: القبض على مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي بجبل لبنان

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني القبض على مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي، وذلك خلال مداهمة لمديرية المخابرات لمنطقة صحراء الشويفات بمحافظة جبل لبنان.
وأكد الجيش في بيان له اليوم أن مديرية المخابرات ألقت القبض على سوري من أصل فلسطيني مطلوب بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، ودخول الأراضي اللبنانية خلسة، كما أنه مشتبه فيه بالانتماء إلى تنظيم إرهابي.
وأوضح أن المديرية ضبطت في حوزة المتهم كمية من المخدرات ومبلغ مالي.
على صعيد متصل، نفذت دورية من مديرية المخابرات مداهمة في منطقة الشويفات لمنزل مواطن لبناني وألقت القبض عليه لكونه مطلوبا بجرائم تعاطي المخدرات وترويجها، والسلب والسرقة وإطلاق النار.

لبنان الجيش اللبناني المخابرات