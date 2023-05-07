الدوري الإيطالي.. يوفنتوس ينتصر على أتلانتا

خطف فريق يوفنتوس فوزاً مهما من نظيره أتلانتا، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت بينهما مساء اليوم الأحد على ملعب "جيويس"، ضمن منافسات الجولة الـ 34 من عمر مسابقة الدورى الإيطالى لكرة القدم.

أحرز هدفي يوفنتوس اللاعب سامويل إلينج جونيور فى الدقيقة الـ 56، ودوشان فلاهوفيتش فى الدقيقة الـ 90 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز رفع فريق يوفنتوس رصيده إلى النقطة الـ 66 ليعتلى وصافة ترتيب الدورى الإيطالي، ويحافظ على بقائه داخل المربع الذهبى الذي اشتعلت المنافسة داخله، بينما تجمد رصيد أتلانتا عند النقطة 58 فى المركز السادس.