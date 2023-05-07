وكيل تعليم القاهرة تطمئن على مستوى امتحانات الصف الثاني الثانوي

تفقدت زينب عبد الفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقاهرة لشئون الإدارات التعليمية، اليوم الأحد، انتظام سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ بمدرسة الشهيد محمود مجدى الإعدادية التابعة لإدارة روض الفرج التعليمية.

كان فى استقبالها نجوى أحمد مدير عام الإدارة وأحمد كمال مدير المدرسة، وتابعت عبد الفتاح اللجان الإمتحانية واطمأنت على مستوى الإمتحان

كما تابعت مدرسة التوفيقية الثانوية بنين ، وكان فى استقبالها محمد رستم مدير المدرسة، واطمأنت على امتحانات الصف الثاني الثانوي ، حيث أدى الطلاب اليوم الإمتحان فى مادة اللغة العربية.

وكان عدد المتقدمين ٧٣٨ طالب فى ٣٩ لجنة، وتمكن جميعهم من الدخول على منصة الامتحان، وجاء ذلك تحت رعاية أيمن موسى وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة.