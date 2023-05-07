موسيماني يخطط لخطف نجم الأهلي في الميركاتو الصيفي

كشفت تقارير صحفية سعودية، اليوم الأحد، أن الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق أهلي جدة، يخطط لخطف أحد نجوم الأهلي في الفترة المقبلة لضمه إلى صفوف الفريق السعودي في الموسم المقبل.

وصعد فريق أهلي جدة إلى الدوري السعودي للمحترفين منذ أيام بعد موسم واحد فقط قضاه في دوري الدرجة الثانية.

وقال موقع “سعودي سبورت” إن بيتسو موسيماني تحدث مع مواطنه بيرسي تاو جناح فريق الأهلي من أجل التعاقد معه وانضمامه لصفوف أهلي جدة خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأشار التقرير إلى أن بيرسي تاو يعتبر أحد اللاعبين الذين وضعهم موسيماني في قائمة الصفقات التي يرغب في التعاقد معها لتدعيم الفريق في الموسم المقبل للمنافسة على اللقب بعد العودة من الدرجة الثانية.

وذكر التقارير إلى أن إدارة أهلي جدة أبدت الموافقة على طلب بيتسو موسيماني بالتعاقد مع مواطنه بيرسي تاو، لكن لم تتخذ أي أجراء للتعاقد مع اللاعب، خاصة أن موقف المدير الفني الجنوب أفريقي لم يتحدد بعد سواء بالاستمرار مع الفريق من عدمه.

ويمر بيرسي تاو بفترة تألق كبيرة مع الأهلي مؤخرا منذ العودة من الإصابة التي تعرض لها في نهائي دوري أبطال أفريقيا الموسم الماضي، وأصبح أحد نجوم الفريق وعنصرا أساسيا في تشكيل السويسري مارسيل كولر.

يذكر أن تقارير سعودية أكدت في وقت سابق أن موسيماني يسعى لضم محمد عبدالمنعم قلب دفاع الأهلي في الفترة المقبلة.