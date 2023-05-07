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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

السيطرة على حريق نشب بسيارة ملاكي داخل منزل بالبدرشين

أرشيفيه
أرشيفيه
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سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق نشب داخل سيارة ملاكي بأحد المنازل بمنطقة كوبري العجزية بدائرة مركز شرطة البدرشين جنوب المحافظة دون وقوع إصابات.

تلقي المقدم محمد طبلية رئيس مباحث مركز شرطة البدرشين بمديرية أمن الجيزة إشارة من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق داخل سيارة ملاكي بأحد المنازل بمنطقة كوبري العجزية بدائرة بدائرة المركز، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلي المجاورات. 

تمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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