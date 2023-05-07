الرئيس العراقي يقرر إعادة القطع الآثرية العراقية التي استعارتها بريطانيا

الأحد 07/مايو/2023 - 11:45 ص

قرر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إعادة القطع الآثرية العراقية التي استعارتها بريطانيا وتسليمها إلى المتحف العراقي، موضحا أن هذه القطع تمت استعارتها من العراق لأغراض الدراسة منذ عام 1923.

وأفادت الرئاسة العراقية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء على هامش زيارة الرئيس العراقي إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أن مراسم تسلّم (6000) قطعة آثرية من بريطانيا، جرت بمبنى السفارة العراقية في لندن، بمتابعة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مبينة أن إرجاع القطع إلى بغداد سيتم خلال عودته بعد اختتام زيارته الحالية إلى بريطانيا، وتسليمها إلى المتحف العراقي.