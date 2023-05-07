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الأحد 07 مايو 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الرئيس العراقي يقرر إعادة القطع الآثرية العراقية التي استعارتها بريطانيا

الرئيس العراقي عبد
الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
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قرر الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، اليوم الأحد، إعادة القطع الآثرية العراقية التي استعارتها بريطانيا وتسليمها إلى المتحف العراقي، موضحا أن هذه القطع تمت استعارتها من العراق لأغراض الدراسة منذ عام 1923.
وأفادت الرئاسة العراقية في بيان اليوم الأحد، وفقا لوكالة ألأنباء العراقية "واع"، أن ذلك جاء على هامش زيارة الرئيس العراقي إلى المملكة المتحدة لحضور مراسم تتويج الملك تشارلز الثالث، مشيرة إلى أن مراسم تسلّم (6000) قطعة آثرية من بريطانيا، جرت بمبنى السفارة العراقية في لندن، بمتابعة من الرئيس العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، مبينة أن إرجاع القطع إلى بغداد سيتم خلال عودته بعد اختتام زيارته الحالية إلى بريطانيا، وتسليمها إلى المتحف العراقي.

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